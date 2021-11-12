ثبات.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 14 وفاة و2393 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11197 والإصابات 888,435
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قرداحي: لا أتحدى السعودية ولا رئيس الحكومة وإذا حصلنا على الضمانات التي أبلغتها للبطريرك الراعي فأنا حاضر / فيديو
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