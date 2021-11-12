التلفزيون الأردني يعلن أسماء الفائزين بالسحب الثاني لجوائز تلقي مطعوم كورونا

أعلن التلفزيون الأردني عبر برنامج “يسعد صباحك” اليوم الجمعة، أسماء الفائزين بجوائز السحب الثاني لمتلقي مطعوم كورونا، ضمن المبادرة التي أطلقها التلفزيون بالتعاون مع جمعية البنوك، وشركتي أورنج وزين، بهدف تشجيع الأفراد وتحفيزهم على أخذ المطعوم وتحصين المجتمع من الوباء.

وفاز بالجوائز لهذا الأسبوع ستة فائزين هم: حياة صلاح الدين زياد من عمان، وسناء عبد الرحيم محمد نور من المفرق، وأميرة محمد عبدالقادر المومني من الزرقاء، وفرحان معرش طحيمر الزبن من البلقاء، وغرام ربحي محمد بعيرات من عجلون، وخالد محمد المحمد من عمان، حيث تبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز 500 دينار أردني، كما ستصل للفائزين الستة رسائل نصية تشرح لهم آلية استلامهم للجوائز.

ويشارك في الجوائز جميع الفئات العمرية التي تتلقى المطعوم خلال الأسبوع الذي يسبق عملية السحب سواء أكانت الجرعة الأولى أم الثانية، إذ يجرى السحب إلكترونياً، ويحدد من خلاله الفائزين عبر الرقم المرجعي الذي يظهر على شهادة المطعوم.

وتبرع بجوائز السحب الثاني لمتلقي مطعوم كورونا البنك الإسلامي الأردني، والبنك الأهلي الأردني، والبنك العربي الإسلامي الدولي، وبنك صفوة الإسلامي، إضافة إلى شركتي أورنج وزين.

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