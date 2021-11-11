وزارة النقل تنفي فرض رسوم على الطرود الواردة

نفت وزارة النقل استيفاءها مبلغ دينار عن كل طرد يرد المملكة، بعد تداول رسائل إلكترونية تدعي أن الوزارة تحصل رسوما على الطرود الواردة.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الخميس، ضرورة عدم فتح تلك الرسائل المشبوهة والمضللة التي قد تحتوي على برمجيات خبيثة تسبب ضررا لأجهزة الحاسوب والبيانات التي تحملها.

ودعت الشركات والمؤسسات والمواطنين إلى عدم الانصياع لمثل هذه الرسائل لما تحمله من تضليل.

واشارت إلى أنها لا تتعامل مع أي طرود بريدية، ولا تحصل أي رسوم بأي شكل من الأشكال، محتفظة بحقها في الملاحقة القانونية لقيام الجهة الصادر عنها هذا البريد الإلكتروني باستخدام الشعار الرسمي لوزارة النقل.