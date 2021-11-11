حسن نصر الله: زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق اعتراف عربي بهزيمة المشروع الذي أنفق فيه مئات مليارات الدولار
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جرينتش+2 07:13
وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 16 وفاة و2596 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11183 والإصابات 886,042
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