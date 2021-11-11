وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 16 وفاة و2596 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11183 والإصابات 886,042

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 16 وفاة و2596 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11183 وفاة والإصابات إلى 886042 إصابة.

ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، اليوم الخميس، فقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 5.91 بالمئة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 27700 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 123 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 58 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 681 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 18 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 37 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 18 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 17 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 34 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 12 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 13 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1454 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 847159 حالة.

وبين إجراء 43920 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 11366264 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4030897 شخصاً ، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3598586 شخصا.