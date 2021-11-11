وزارة الزراعة تعتزم تعويض المزارعين المتضررين من جفاف سد الوالة

قال وزير الزراعة خالد حنيفات، اليوم الخميس، إن الوزارة تعتزم تقديم تعويض مادي لمزارعين تضرروا من جفاف سد الوالة، جنوبي العاصمة عمّان.

وأضاف يقول لقناة “المملكة” خلال زيارته لمحطة الوالة الزراعية في لواء ذيبان، أنه من المتوقع أن يصل”حجم التعويضات المقدمة للمزارعين إلى 500 ألف دينار”.

وزارة المياه والري، أشارت في تصريحات سابقة إلى أن نفاد المياه في سد الوالة سببه تراجع الهطل المطري.

وأشار حنيفات إلى أن الوزارة “فتحت بئرا تابعة لها وأخرى تابعة لوزارة المياه لتغطية احتياجات المزارعين في منطقة سد وادي الموجب”، الذي أوقفت وزارة المياه والري استخدامه منذ بداية آب/أغسطس الماضي، لـ “تدني التخزين فيه” بسبب قلة الهطل المطري.

وتابع أنه “سيكون لدى الوزارة ما لا يقل عن 10 آلاف بئر تجميعية العام المقبل؛ لرفد قطاع الزراعة”، مشددا على أن “الأردن ما زال دون الخط الأحمر، وقادرون على تغطية متطلبات المزارعين للشهر المقبل”.

وزارة المياه والري، قالت إنها عملت “على زيادة الطاقة الاستيعابية لسد الوالة من خلال تعليته ليصبح مخزونه من 9 ملايين إلى 25 مليون متر مكعّب”، مشيرة إلى أنه “سينتهي العمل من المشروع نهاية العام الحالي، حيث وصلت قيمة التعلية لغاية تاريخة 23 مليون دينار”.