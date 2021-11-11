سفير إثيوبيا في السودان يعترف ان جبهة تيغراي استولت على مدن شمالي البلاد تبعد 380 كلم فقط عن العاصمة أديس أبابا

الخرطوم – سبوتنيك

قال السفير الإثيوبي لدى السودان إن “مجموعة تيغراي استولت على مدن شمال إثيوبيا تبعد عن أديس أبابا حوالي ٣٨٠ كلم”، مضيفا: “لكن الحرب فر وكر “.

واعتبر السفير الأثيوبي لدى السودان أن “معظم وسائل الإعلام خاصة الغربية تنقل أخبار كاذبة لأن لديها ميول للمجموعات الإرهابية في إثيوبيا”.

وتابع خلال مؤتمر صحفي من داخل السفارة الأثيوبية في الخرطوم: “إثيوبيا أزالت حكم مجموعة التيغراي العنصرية بعد 27 عاما من الظلم”.

وقال السفير الإثيوبي لدى السودان إن بلاده “تتعاون مع روسيا في المجال العسكري وعدة مجالات أخرى”، مضيفا: “علاقتنا مع روسيا قوية”.

وقال السفير الأثيوبي: “روسيا دولة مهمة بالنسبة لنا ولدينا أصدقاء كثر حول العالم نتعامل معهم”.

يذكر أن عدة فصائل إثيوبية أعلن تحالف يهدف إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، بالتزامن مع زحف قوات جبهة تحرير تيغراي الشعبية المتحالفة مع جبهة تحرير أورومو، نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بينما أعلنت الحكومة فرض حالة الطوارئ ودعت المواطنين للدفاع عن العاصمة.

وتسببت حملة عسكرية نفذتها الحكومة في إقليم تيغراي قبل نحو عام، في اشتعال أعمال العنف في إثيوبيا وأسفرت الحرب عن مقتل الآلاف ونزوح الملايين، ووقوع أزمة إنسانية طاحنة في المنطقة الشمالية من البلاد.