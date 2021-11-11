سفير إثيوبيا في السودان يعترف ان جبهة تيغراي استولت على مدن شمالي البلاد تبعد 380 كلم فقط عن العاصمة أديس أبابا
أهم العناوين
جرينتش+2 03:40
سفير إثيوبيا في السودان يعترف ان جبهة تيغراي استولت على مدن شمالي البلاد تبعد 380 كلم فقط عن العاصمة أديس أبابا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني