بعد صمود 113 يوما.. الاسير القواسمي ينهي اضرابه بعدما انتزاعه نصراً من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي

رام الله – أفادت ناهد الفاخوري، مدير مكتب إعلام الأسرى، أن الأسير مقداد القواسمة أعلن عن انهاء اضرابه المفتوح عن الطعام، وذلك بعد انتزاعه نصراً من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الفاخوري في تصريح لها: “بعد معركة طويلة مع إدارة سجون الاحتلال ومخابراته، فإن الأسير مقداد القواسمة انهى إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد انتزاعه نصرا من إدارة مصلحة السجون”.

وأشارت إلى أن الاسير القواسمة، خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام، استمر لمدة 113 يوما بشكل متواصل.

وفي السياق، أكدت الفاخوري، أن انهاء القواسمة لإضرابه، جاء بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في شهر شباط/ فبراير المقبل، وذلك بعد جولات حوار شاقة وطويلة خاضتها الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس.