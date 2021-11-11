القائمة الكاملة باسماء الضباط المشمولين بالإرادة الملكية بحركة الترفيعات في مديرية الأمن العام

صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس، بترفيع دفعة من ضباط مديرية الأمن العام التالية أسماؤهم إلى الرتب التي تلي رتبهم:

1 مقدم هايل سالم احمد جبر

2 مقدم ابراهيم محمد سرور القادري

3 مقدم محمد عبدربه عبدالحميد المصاروه

4 مقدم زهاء الدين راجح هولو

5 مقدم ركن محمد أحمد سعد البياضي

6 مقدم ركن علي عبدالمحسن حمد العبوس

7 مقدم ركن احمد علي سودي الجديتاوي

8 مقدم ركن زيد محمد عبيد الخوالدة

9 مقدم ركن حسين زيد حسن ابو العصام

10 مقدم فراس فلاح عبيد ابوالسندس

11 مقدم ايمن عبدالله سالم المعاني

12 مقدم محمد سليمان عبدالكريم خريسات

13 مقدم اسامه عيسى موسى الحاج

14 مقدم عمران علي يوسف حمايده

15 مقدم فؤاد احمد حسين الجراح

16 مقدم بسام محمود رجا الحنيطي

17 مقدم نضال عبدالله حسن الهزايمه

18 مقدم سامر علي عوض النجار

19 مقدم اسامه عبدالقادر عبدالمعطي القصراوي

20 مقدم رياض سبع عبدالله الشيخ

21 مقدم اسماعيل سليمان محمد المشاقبه

22 مقدم سامي ضيف الله مطلق الزبن

23 مقدم ايمن مزلوه ارحيل البداينه

24 مقدم فواز محمد احمود القطيش

25 مقدم مروان ابراهيم يوسف العمري

26 مقدم ايمن عبدالرحمن هليل العموش

27 مقدم عبدالكريم عاطف عبدالكريم القاضي

28 مقدم محمد طلال حمد الحماد

29 مقدم احمد محمد محمد عيسى

30 مقدم ثائر علي سالم العلي

31 مقدم عمر محمد محمود القاسم

32 مقدم احمد عزام نهار حموري

33 مقدم حسن عواد محمد النعيمي

34 مقدم علي محمد منصور دراوشه

35 مقدم محمد علي منصور دراوشه

36 مقدم اسماعيل حسن محمود الصعوب

37 مقدم محمد سليم سلمان اللصاصمه

38 مقدم عامر خليف زعل الحمادين

من رتبة رائد إلى رتبة مقدم:

1 رائد بكر خالد محمود هياجنه

2 رائد تيسير علي عبدالله السوجان

3 رائد جهاد فلاح عطا الكعابنه

4 رائد حازم منصور عقله العمري

5 رائد محمد ياسين عبدالله نمراوي

6 رائد مصطفى علي سليمان العربيات

7 رائد جودت عبدالله عبدالحفيظ مقدادي

8 رائد حسام هايل ممدوح نصيرات

9 رائد مازن سليمان خالد جرادات

10 رائد حسام عزالدين ذياب المهنا

11 رائد زيد عايد محمد المعايطه

12 رائد صالح احمد حميد الشخانبه

13 رائد احمد مشهور احمد العقيل

14 رائد ابراهيم محمد نهار الحديان

15 رائد امجد سالم خليفه الحتامله

16 رائد حسن محمد حسن الربيع

17 رائد هيثم يوسف علي الخريشه

18 رائد احمد عبدالقادر عبدالحافظ المطر

19 رائد حسن غازي حسن عوده

20 رائد محمد منصور محمد الحراحشه

21 رائد خالد حسين علي القبه

22 رائد زكريا محمد عقاب بني ملحم

23 رائد سامر تركي احمد القضاه

24 رائد ايمن بدر منصور القاضي

25 رائد سلامه فليح سالم الخوالده

26 رائد قاسم احمد محمد الزيود

27 رائد فيصل خلف سليمان العجارمه

28 رائد انس محمد ابراهيم الدويري

29 رائد نائل علي حسن ابوعريشه

30 رائد احمد عبدالقادر سلمان الهباهبه

31 رائد رائد محمد محمود بني عطا

32 رائد عمر محمد احمد ابوراجوح

33 رائد محمود عيسى محمود الشلول

34 رائد احمد حكمت دهيمش بني عبدالرحمن

35 رائد محمد حسين حسن قعاقعه

36 رائد عبدالمنعم خالد محمد ابوالغنم

37 رائد قاسم محمد موسى كناكري

38 رائد عامر محمود مزعل الهياجنه

39 رائد فايز محمد خالد بني موسى

40 رائد احمد عبدالكريم سالم الدعجه

41 رائد ابراهيم عبد حسن الحياصات

42 رائد هادي غازي فارع الربيع

43 رائد محمد عبدالمجيد عواد الخرابشه

44 رائد انيس محمد الطلال حمادنه

45 رائد احمد عبدالقادر محمد ابونصير

46 رائد محمد صالح نواف ابوعليقه

47 رائد موفق احمد سليمان الفالح

48 رائد رائد يوسف عمير رواشده

49 رائد طارق بسام منصور ريحاني

50 رائد رائد عبدالكريم فاضل الخلايله

51 رائد معتصم محمدزكي محمد الربابعه

52 رائد ماهر عبدالله ذياب الدرايسه

53 رائد تيسير فخري فلاح بطاينه

54 رائد علي احمد فارع خشاشنه

55 رائد محمد احمد ابراهيم عتوم

56 رائد عصام فايز سالم الحبانين

57 رائد امجد علي عبيدالله القضاة

58 رائد داهود محمد عبدالمهدي العجارمه

59 رائد زكريا محمود عبدالرحمن الخطيب

60 رائد عبدالهادي محمد مصطفى بني حمد

61 رائد علي سلامه جربوع المساعيد

62 رائد عرب توفيق رفاعي الطوالبه

63 رائد طارق عبدالله سليمان الخوالده

64 رائد عبدالهادي عبدالحميد عبدالهادي الحساميه

65 رائد قاسم خطار صبح الشموط

كما وتم ترفيع عدد آخر من ضباط وضباط صف الأمن العام.. مبروك للجميع