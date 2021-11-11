حسن نصر الله: زيارة وزير خارجية الإمارات لدمشق اعتراف عربي بهزيمة المشروع الذي أنفق فيه مئات مليارات الدولارات/ فيديو
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جرينتش+2 10:08
“العمل الإسلامي”: تراجع الأردن على مؤشر الديمقراطية يؤكد ضرورة تغيير النهج القائم في إدارة ‏مؤسسات ‏الدولة‎
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