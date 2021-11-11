الحزب الشيوعي الصيني يمهد لتمديد حكم الرئيس بينغ العام المقبل

مهد قادة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، اليوم الخميس، الطريق أمام الرئيس شي جين بينغ لتمديد حكمه العام المقبل، مشيدين بدوره في نهوض البلاد كقوة اقتصادية واستراتيجية، ما دفعهم إلى اعتباره رسميا أحد أهم زعماء الحزبية في التاريخ.

وفي نهاية اجتماع الحزب رفيع المستوى، اعتبر أعضاء اللجنة المركزية أن أيديولوجية شي هي “جوهر الثقافة الصينية”، وقالوا في بيان – بلهجة غير معتادة – إنه “ذو أهمية حاسمة” من أجل “التجديد العظيم للأمة الصينية”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.

قرار الحزب باعتبار شي جزءا من الإرث التاريخي له، هو الثالث من نوعه منذ تأسيسه قبل 100 عام ، بعد قرارين خلدا ذكرى ومكانة الزعيم ماو تسي تونغ، وهو أول قائد للحكومة الشيوعية، والآخر للزعيم دنغ شياو بينغ، الذي أطلق إصلاحات حولت الصين إلى قوة اقتصادية مؤثرة قرار إصدار واحدة في عهد شي يرفعه رمزياً إلى وضعهم.

شي، الذي اكتسب سلطة شخصية أكثر من أي زعيم منذ دنغ على الأقل في الثمانينيات، أصبح من المتوقع أن يتولى منصب الأمين العام للحزب لمدة خمس سنوات أخرى.

وهذا من شأنه أن يكسر تقليد الحزب القائم منذ عقدين، والذي يتطلب من الزعيم البالغ من العمر 68 عاما التنحي العام المقبل. لا يواجه شي، وهو ابن أحد جنرالات ماو، أي منافسين واضحين.

وقد ألغى الحزب حدود الفترة الرئاسية لمنصب شي كرئيس في عام 2018، مما يشير إلى نيته البقاء في السلطة، وقال مسؤولون إن شي يحتاج إلى مزيد من الوقت للتأكد من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.