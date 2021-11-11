التعليم العالي تعلن عن موعد تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية

أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2021 / 2022 للطلبة الأردنيين الملتحقين في الجامعات الأردنية الرسمية، ضمن البرنامج العادي لمستوى درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة مهند الخطيب، في بيان اليوم الخميس، إن تقديم الطلبات سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 15 تشرين الثاني، ويستمر حتى الساعة 12 ليلاً من يوم الخميس الموافق 25 الشهر نفسه.

ودعت الوزارة جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات (www.dsamohe.gov.jo) وتعبئة نموذج الطلب الإلكتروني خلال المدة المحددة.

وأكدت الوزارة ضرورة إطلاع الطالب على النشرة الإرشادية التي تتضمن أهم الإرشادات والنصائح، من خلال الرابط التالي: (http://www.dsamohe.gov.jo/Internal/Files/Guidance2021.pdf).

وشددت الوزارة على أن كامل عملية التقديم لطلب الاستفادة هي إلكترونية، ولا تحتاج إلى تقديم الطالب أي وثائق باستثناء (وثيقة إثبات طالب للأخ الذي يدرس في جامعة غير أردنية الموضحة في النشرة الإرشادية). وأهابت الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور نهائياً إلى حرم الوزارة تسهيلاً عليهم حيث لا يوجد أي ضرورة لذلك ويمكن للطالب الاستفسار من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة، على الفيس بوك وتويتر، والاطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بإعلان نقاط الطلبة التي تم احتسابها بناءً على بياناتهم الأكاديمية والاقتصادية، ثم فتح باب الاعتراضات على هذه النقاط، وأخيراً ترشيح الطلبة للاستفادة من البعثات والمنح والقروض المختلفة لمرة واحدة فقط وبصورة نهائية، حيث ستعلن النتائج بكل شفافية بما في ذلك أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة في كل لواء ونقاط كل منهم.

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