اجواء معتدلة اليوم الخميس وغدا، وامطار ببعض المناطق مساء السبت

تكون درجات الحرارة اليوم الخميس، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتبقى الأجواء لطيفة بأغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء نهار غدٍ الجمعة، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، أما أثناء الليل فتسود أجواء مائلة للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في أغلب مناطق المملكة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وتتأثر المملكة تدريجياً مع ساعات مساء وليل السبت بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويتوقع خلال ساعات الليل هطول زخات من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة قد تشتد لفترات محدودة ويصحبها الرعد في ساعات الليل المتأخر، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتبقى الاجواء الأحد، غائمة جزئيا بوجه عام مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة، ومع ساعات المساء تميل الاجواء إلى الاستقرار التدريجي لتسود خلال الليل أجواء مائلة للبرودة قليلاً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط خلال النهار وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 22 – 12 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 11، وفي مرتفعات الشراة 18 – 10، وفي مناطق البادية 25 – 10، وفي مناطق السهول 23 – 13، وفي الاغوار الشمالية 30 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 31 – 22، وفي البحر الميت 30 – 20، وفي خليج العقبة 30 – 19 درجة مئوية. )

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