وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 11 وفاة و2503 إصابات كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11167 والإصابات 883,446

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، تسجيل 11 وفاة و2503 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11167 وفاة والإصابات إلى 883446 إصابة.

ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، الأربعاء، فقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 6.02 بالمئة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 26966 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 93 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 74 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 634 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 18 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 40 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 22 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 16 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 31 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 11 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 11 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1892 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 845283 حالة.

وبين إجراء 41556 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 11322344 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4024651 شخصاً ، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3587803 أشخاص.