هلسة رئيسا لجمعية وكلاء السياحة

اختار مجلس الإدارة الجديد لجمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، سهيل هلسة رئيساً للجمعية.

وبحسب بيان صحفي للجمعية اليوم الأربعاء، فقد جرى اختيار فادي أبو عريش نائباً لرئيس الجمعية، وباسم الغلاييني أمينا للسر، وعصام الشاعر أميناً للصندوق.

وبينت الجمعية، أنه جرى اختيار سلامة خطار وخالد الحجاوي وبلال روبين ومحمود الخصاونة، اعضاء في مجلس إدارة الجمعية.

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