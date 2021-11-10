في ذكرى رحيل عرفات.. ناصرالقدوة يهاجم محمود عباس بشدة ويتهمه بالامعان في تمزيق “مؤسسة ياسر عرفات”

هاجم رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة، بشكل حاد رئيس السلطة محمود عباس، في بيان بمناسبة ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات، وانتقد فيه سلوك عباس تجاه مؤسسة “ياسر عرفات”.

وقال القيادي المفصول من حركة فتح ولجنتها المركزية: “في هذه الأيام تطل علينا روح أبو عمار وهي مليئة بالحزن والأسى على ما آلت إليه الأمور في الساحة الفلسطينية بشكل عام وفي مؤسسته بشكل خاص”.

وأضاف “لا يسعنا هنا إلا أن نستذكر إصرار المقاطعة (مقر رئاسة السلطة) على الإمعان في تمزيق مؤسسة ياسر عرفات، وقامت كما هو معروف بالاستيلاء عليها، وإلغاء استقلاليتها، وشطب نظامها الداخلي الأساسي واستبدال المراسيم إياها به، والتخلص من معظم القيادات العربية والقيادات الفلسطينية من غير الموظفين، باستخدام الأجهزة الفلسطينية العتيدة وقدرات السلطة داخلياً وخارجياً.”

وتابع القدوة: “ثم قام (ترزي المراسيم) في المقاطعة ومعه (مندوب المقاطعة في المؤسسة)، بترتيب لقاء بائس على (زوم) سمياه (اجتماع مجلس أمناء) في محاولة فاشلة لإضفاء الشرعية على ما تبقى”.

وأضاف أن مؤسسة ياسر عرفات التي بنيت بشكل قانوني من الصفر بسواعد أعضاء مجالسها ولجانها والعاملين فيها، لم تعد قائمة، و”الموجود الآن يافطة بلهاء ملحقة بالمقاطعة”.

وقال القدوة، وهو ابن شقيقة عرفات، إن الدفاع عن المؤسسة لم يكن ممكناً “في ظل التدهور الحاد والشامل في الوضع الفلسطيني”.

وكان الرئيس السلطة محمود عباس، قد وقع في مارس/آذار الماضي، بصفته رئيس حركة فتح، قراراً بفصل عضو اللجنة المركزية للحركة ناصر القدوة من عضوية الحركة، بعد أن رفض التراجع عن قرار الترشح على رأس قائمة لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، التي كانت مقررة في مايو/أيار ولم تتم.

والقدوة ثاني مسؤول في المركزية يفصل في عهد الرئيس عباس بعد محمد دحلان، وكان على خلاف صامت مع عباس منذ فترة طويلة حول قضايا لها علاقة بالشأن السياسي ومعالجة مسائل داخل حركة فتح، وحتى في معالجة ملف التحقيق في فرضية تسميم الراحل عرفات.

وشهدت علاقة القدوة بعباس مداً وجزراً خلال السنوات القليلة الماضية، وشابها كثير من الجدل والتوتر والمقاطعة.

وقد توفي عرفات في مستشفى فرنسي بباريس، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، بعد أن تدهورت صحته بشكل مفاجئ. ولم تعلن لجنة التحقيق الخاصة بظروف وفاة عرفات، حتى الآن، أي معلومات حول المسألة.