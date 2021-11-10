حالتها مازالت حرجة.. منع كاظم الساهر من زيارة سهير البابلي

نشرت صفحة محبي الفنان كاظم الساهر على تطبيق فيس بوك، معلومات حول زيارة الفنان العراقي كاظم الساهر الحالية لمصر، وكشفت عن محاولة زيارته للفنانة سهير البابلي.

وجاء في الصفحة، ان الفنان كاظم الساهر كان يعود شقيقه في المستشفى الذي يستكمل علاجه الطبيعي، وعندما علم كاظم أن الفنانة سهير البابلي بنفس المكان، قرر زيارتها.

وقد طلب الفنان كاظم الساهر من إدارة المستشفى أن يقوم بزيارة الفنانة سهير البابلي للاطمئنان على حالتها الصحية، لكن الإدارة رفضت طلبه نظرا لعدم استقرار حالتها الصحية ومكوثها بغرفة العناية المركزة والتي لا يسمح بالزيارة من خلالها، وانما يمكنه الاطمئنان عليها من زجاج غرفة العناية المركزة، بعد الانتهاء من العلاج الطبيعي لشقيقه.

ابنة سهير البابلى: حالتها لا زالت حرجة

هذا وقد كشفت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلى تطورات الحالة الصحية لوالدتها التى ترقد فى الرعاية المركزة منذ أسابيع، قائلة فى تصريحات صحفية اليوم الاربعاء إن حالة الفنانة الكبيرة مستقرة، لكنها لازالت حرجة وليس هناك أى تحسن.

وأشارت نيفين إلى أن الأطباء يبذلون كل جهودهم لمحاولة إنقاذ والدتها وتنشيط حالة أجهزة الجسم، قائلة “الحمد لله على كل شىء ودعواتكم”.

وكان الدكتور رضا طعيمة، المفكر والمحاضر الدولى فى علم التربية، وزوج ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلى قد أكد فى تصريح صحفي أنها لازالت فى حالة حرجة، وقال “الحاجة سهير بنفس حالتها مفيش تحسن، لكن أول أمس كنت أنا وزوجتى نيفين نقرأ إلى جوارها القرآن بصوت مرتفع فبدأت تتحرك”.

وتابع زوج ابنة الفنانة الكبيرة قائلاً: “رددنا بعدها بردة البوصيرى فى مديح الرسول صلى الله عليه وسلم ففتحت عينيها للحظات ونظرت لنا وابتسمت، حتى أن الممرضات تعجبن، ووقفن معنا يرددن “مولايا صلى وسلم دائماً أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم”.

وأوضح زوج ابنة الفنانة سهير البابلى أنها كانت تحب بردة البوصيرى ودائما ترددها فى مجالس المديح النبوى التى اعتادت الأسرة أن تنظمها مع بعض أصدقائها من حفظة القرآن، وتفرح كثيرا عند ترديدها بصوتها الجميل .

وأضاف طعيمة: “قبل دخول الحاجة سهير فى الغيبوبة كانت تردد عبارة : يا ودود يا ودود يا خالق يا موجود صل على الحبيب المحبوب”.