وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 11 وفاة و2503 إصابات كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11167 والإصابات 883,446
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باغتيالها عرفات اغتالت إسرائيل السلام
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