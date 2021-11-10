المقاومة تنفذ عملية اطلاق نار على شاحنة غاز اسرائيلية اليوم بقصد تفجيرها في مستوطنة “كريات أربع” قرب الخليل/ فيديو

أطلق مقاومون فلسطينيون، صباح اليوم الأربعاء، النار صوب شاحنة غاز “إسرائيلية” قرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن عملية إطلاق النار استهدفت شاحنة غاز للمستوطنين قرب مستوطنة “كريات أربع” بقصد تفجيرها في المستوطنة.

ولفتت إلى أن منفذي العملية قد انسحبوا بسلام، فيما عزز جيش الاحتلال قواته في المكان.

كما نشر الإعلام العبري مقطع فيديو لشاحنة الوقود الإسرائيلية التي تعرضت لعملية إطلاق النار قرب الخليل، وتظهر آثار الرصاص على النافذة الأمامية.

مصادر عبرية: استنفار للجيش "الإسرائيلي" في محيط موقع عملية إطلاق النار على شاحنة غاز قرب الخليل pic.twitter.com/VSXi6G8GaM — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 10, 2021

وسائل إعلام عبرية تنشر فيديو لشاحنة الوقود الإسرائيلية التي تعرضت لعملية إطلاق نار قرب الخليل ويظهر آثار الرصاص على النافذة الأمامية pic.twitter.com/DGzFU3Is3T — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 10, 2021