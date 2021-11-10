المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية في الأردن “كافٍ ومطمئن”

قال مدير مراقبة الأسواق والتموين في وزارة الصناعة والتجارة، سليمان السعود، اليوم الأربعاء، إن “المخزون الاستراتيجي من مادة القمح في الأردن يكفي لمدة 15 شهرا”.

وأضاف لقناة “المملكة”، أن “المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية في الأردن كافٍ ومطمئن لفترات تجعله آمنا”.

وتابع السعود أن “الحكومة اتفقت على تنفيذ إجراءات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص للمحافظة على المخزون الاستراتيجي الغذائي واستقرار الأسعار”.

وكانت منظمة الأغذية والزراعية التابعة للأمم المتحدة (فاو)، قد قالت إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي؛ لتصل إلى أعلى مستوياتها في عشرِ سنوات.

وقال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ادى الى ارتفاع اسعار العديد من السلع في السوق المحلي بنسب متفاوتة.

وأضاف الحاج لـ”المملكة” أن معظم السلع الغذائية شملها الارتفاع، مؤكدا أن ذلك لا يرضي التجار والمستهلكين.

وبين الحاج أن الأردن يتعامل مع قضية ارتفاع الأسعار كواقع وحقيقة، موضحا أن معظم أسعار المواد والسلع تباع في السوق المحلي بأقل من تكلفتها في بلد المنشأ لوجود مخزور سابق.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار عالميا سيستمر لعدة أشهر مقبلة، وبنسب متفاوتة.