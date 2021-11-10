الكويت تغادر رزانتها السياسية المعهودة وتنساق خلف حماقات ابن سلمان وتتشدد في التعامل مع المواطنين اللبنانيين

المقاومة تنفذ عملية اطلاق نار على شاحنة غاز اسرائيلية اليوم بقصد تفجيرها في مستوطنة "كريات أربع" قرب الخليل/ فيديو
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