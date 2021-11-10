القبض على المعتدي على موظف التوصيل بمرج الحمام

القت الأجهزة الأمنية القبض على المشتكى عليه بالاعتداء على أحد موظفي التوصيل في مرج الحمام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، إنه وقبل ايام تقدم شخص يعمل موظفاً في خدمات التوصيل بشكوى بتعرضه للاعتداء من قبل عدة اشخاص في منطقة مرج الحمام، واحتصل على تقرير طبي يشعر باصابته بجروح وقطع بالاربطة في اصابع اليد.

واضاف انه بالتحقيق في القضية، جرى تحديد المشتكى عليه الرئيس في الاعتداء وأُلقي القبض عليه، واعترف بوقوع مشاجرة بينه وبين ذلك الشخص اثر خلاف لحظي وقع بينهما، وسيتم احالة القضية للقضاء.

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