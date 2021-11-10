الخصاونة ينعى الوزير فاروق القصراوي

نعى رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، وزير الخارجية الأسبق، فاروق القصراوي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء.

واستذكر الرئيس الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم القصراوي لوطنه في المواقع التي شغلها، متقدما بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرته وذويه.

وشغل المرحوم القصراوي منصب وزير الخارجية عام 2005 ومديرا لمكتب الملك عام 2006 وعضوا في مجلس الأعيان ورئيسا للمعهد الدبلوماسي، وسفيرا للأردن في عدة دول، وممثلا للأردن في الأمم المتحدة .

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