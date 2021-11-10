أجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق وباردة ليلاً حتى السبت

تكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء، أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، والأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة بالأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتعود حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء نهاراً خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية.

وتسود أجواء مائلة للبرودة قليلا أثناء الليل في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء نهار الجمعة، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، أما اثناء الليل فتسود أجواء مائلة للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ السبت ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

ومع ساعات ليل يوم السبت، تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 25 – 12 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 11، وفي مرتفعات الشراة 23 – 10، وفي مناطق البادية 26 – 9، وفي مناطق السهول 25 – 12، وفي الاغوار الشمالية 32 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 21، وفي البحر الميت 32 – 20، وفي خليج العقبة 33 – 19 درجة مئوية.

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