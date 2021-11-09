تصاعد.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 11 وفاة و2577 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11156 والإصابات 880,943
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هكذا تحدث العندليب لدى دخوله الكعبة واداء العمرة قبيل وفانه
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