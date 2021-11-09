برسم إطلاع المُطبّعين.. حكومة بينيت الملفقة تتحدى ادارة العجوز بايدن برفض اعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس
أهم العناوين
جرينتش+2 09:29
في تأمّل تجربة الكتابة.. العناوين والتناص والإمكانيّات الإبداعيّة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني