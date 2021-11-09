برسم إطلاع المُطبّعين.. حكومة بينيت الملفقة تتحدى ادارة العجوز بايدن برفض اعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس
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جرينتش+2 09:28
القبض على شخص قتل اثنين وأصاب والدهما طعنا في اربد
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