الإنتربول في الأردن يسلم مطلوبا فارا للسلطة الفلسطينية

سلم مكتب الإنتربول في الأردن، امس الإثنين، مطلوبا فارا من وجه العدالة لإنتربول فلسطين بعد صدور مذكرة قضائية بحقه.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إنه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة بحق أشخاص غير مقبوض عليهم بعد ارتكابهم جرائم، ومطالبة العدالة بهم، وفي ظل التعاون الدولي بهذه المواضيع بين الدول ضمن إطار الإنتربول الدولي، فقد تم استلام مطلوب للعدالة لصدور مذكرة قبض من النيابة العامة بحقه في قضية مقتل مواطن عام 2013.

وأكد ارزيقات أنه قد تم التحفظ على المقبوض عليه إلى حين إحالته لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.

ووجه تحذيرا إلى كل الفارين من وجه العدالة إلى خارج فلسطين بضرورة العودة وتسليم أنفسهم، لتسوية أوضاعهم القانونية.