برسم إطلاع المُطبّعين.. حكومة بينيت الملفقة تتحدى ادارة العجوز بايدن برفض اعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس
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“الأعنف” منذ عامين.. هجمات متزامنة على مقرات ميليشيا “قسد” الكردية الموالية للاحتلال الامريكي بريف دير الزور
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