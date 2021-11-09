اعتقال مطلوب “خطير جدا” بحقه 88 طلباً و4 من رفاقه بمحافظة الكرك

ألقت قوة أمنية القبض على أحد المطلوبين المصنف بدرجة “خطير جداً” في محافظة الكرك.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن المطلوب بحقه 88 طلبا أمنياً، بقضايا؛ المخدرات والشروع بالقتل والإيذاء البليغ والتهديد والسرقات وإطلاق النار باتجاه قوة عسكرية والإضرار بأملاك الدولة.

وأضاف أنه حاول و4 آخرين برفقته الفرار عند مداهمة المكان، وتم التعامل معهم وفق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وبتفتيش الموقع ضُبطت كمية من المخدرات وسلاح ناري.

وأوضح الناطق الإعلامي أن العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة حُددت من خلالها المواقع التي يوجد بها الأشخاص الخطيرون والممنوعات من أسلحة ومخدرات بحوزتهم.

وبيّن أن عدة عمليات بحث وضبط لأشخاص مطلوبين في محافظة الكرك نفذت، استمراراً لعمليات البحث والقبض عن الأشخاص المطلوبين الخطرين والمتوارين عن الأنظار.

ونوه بأن مديرية الأمن العام مستمرة في عمليات البحث والضبط للمطلوبين والخارجين عن القانون الذين يهددون أمن المجتمع.