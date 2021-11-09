إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمؤسسة الضمان الاجتماعي

برسم إطلاع المُطبّعين.. حكومة بينيت الملفقة تتحدى ادارة العجوز بايدن برفض اعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس
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