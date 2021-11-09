إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمؤسسة الضمان الاجتماعي

أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، موقعها الإلكتروني الجديد، بحلة جديدة متوافقا مع هويتها البصرية وميزات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وبما يضمن تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الإلكترونية والمعلومات كافة المتعلقة بمواضيع الضمان الاجتماعي.

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، إن موقعها الجديد جاء انطلاقا من اهتمامها الدائم لصوت جمهورها ورغباتهم بتوفير خدمات إلكترونية فعالة تمكّنهم من استخدامها بسهولة وبسرعة ودقة عالية، مضيفة أن موقعها الجديد جاء أيضاً داعماً لتوفير الأتمتة لكافة خدماتها الإلكترونية بنسبة 100%، خاصة وأنها حالياً أتمتت خدماتها بنسبة 99%.

وأضافت أن موقعها الجديد يتميز بتصميم سهل الاستخدام وسريع الاستجابة، ويتناسب مع كافة الأجهزة المشغلة ويتوافق في تصميمه مع معايير الحكومة الإلكترونية، مشيرة أيضاً إلى أن موقعها الإلكتروني يعتبر من أكثر المواقع الإلكترونية نشاطاً في المملكة؛ حيث بلغ عدد زواره نحو 420 مليون زائر منذ إطلاقه على الشبكة العنكبوتية.

وأكدت المؤسسة أن موقعها الجديد يوفّر كافة الخدمات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وسيكون توفيرها تدريجياً لتكون شاملة لكافة مواضيع الضمان الاجتماعي مع نهاية العام الحالي، مبينةّ أنها ستواصل عملها الدؤوب بما يخدم جمهورها، ويلبي رغباتهم وتوقعاتهم التي طالما كانت هي محط اهتمامها على مدار السنوات الماضية، وأنها حريصة أيضاً على تقديم الخدمة المُثلى وفق أفضل الممارسات الفُضلى والمعايير العالمية.

وكشفت عن توجهاتها خلال الفترة المقبلة في توفير خدمات استباقية لجمهورها حول معاملات الأمومة والشيخوخة وغيرها، انطلاقا من حرصها على رضا جمهورها، وتسهيل كافة الإجراءات عليهم.