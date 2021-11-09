أشرف زكى ينعى الفنان المصري أحمد خليل: وداعا أيها العملاق

حرص الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية المصرية على نعي الفنان أحمد خليل الذى توفىن صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عاما، متأثر بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر أشرف زكى صور للفنان الراحل أحمد خليل عبر حسابه على انستجرام، وعلق عليها: “البقاء لله.. وداعا أيها العملاق”.

وكان أحمد خليل أصيب قد فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية “حكايتى مع الزمان” من مسلسل “إلا أنا” الذى يعرض على قناة dmc، بفيروس كورونا، وتشيع جنازة الفنان الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم عقب صلاة الظهر.

ويُعرض حالياً للفنان أحمد خليل حكاية “حكايتي مع الزمان” من مسلسل “إلا أنا” في موسمه الثاني، بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، هايدى رفعت، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، شاهيستا سعد، عصام السقا، أحمد والى، رضوى جودة، ياسمين رحمى، وعدد من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتناقش مشكلة التراكمات بين الأزواج، وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.

“حكايتى مع الزمان” هي الحكاية الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل “إلا أنا”، حيث عرضت أول أربع حكايات من العمل وهي “بيت عز” بطولة سهر الصايغ، و”بالورقة والقلم” بطولة يسرا اللوزى، و”بدون ضمان” بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد، و”على الهامش” بطولة نرمين الفقى وصبرى فواز وجيهان خليل.

وقدم أحمد خليل مسلسل “لحم غزال” في شهر رمضان الماضى، بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.