أجواء خريفية معتدلة نهارا في اغلب المناطق وباردة ليلاً حتى الجمعة

تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، أما أتناء الليل فتسود أجواء مائلة للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة لتعود حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مائلة للبرودة قليلاً ليلا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الجمعة، خريفية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتميل الأجواء للبرودة قليلاً ليلا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في باقي المناطق، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 25 – 13 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 12، وفي مرتفعات الشراة 23 – 12، وفي مناطق البادية 27 – 11، وفي مناطق السهول 27 – 13، وفي الاغوار الشمالية 33 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 22، وفي البحر الميت 33 – 21، وفي خليج العقبة 33 – 20 درجة مئوية.

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