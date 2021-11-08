طقس خريفي مشمس في اغلب المناطق وبارد ليلاً حتى الخميس

تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء حتى الخميس، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، أما أثناء الليل تسود أجواء مائلة للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 26 – 14 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 13، وفي مرتفعات الشراة 25 – 12، وفي مناطق البادية 28 – 12، وفي مناطق السهول 27 – 14، وفي الاغوار الشمالية 33 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 23، وفي البحر الميت 33 – 22، وفي خليج العقبة 34 – 21 درجة مئوية.

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