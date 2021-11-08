ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 17 وفاة و2562 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11145 والإصابات 878,366

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 17 وفاة و2562 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11145 وفاة و878366 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 6.7 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 25354 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 110 حالات، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 96 ، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 633 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 19 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 37 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 18 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 31 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 11 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 15 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1746 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 841867 حالة.

كما أشار إلى إجراء 38254 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 11237856 فحصا.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4011497 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3577504 أشخاص.