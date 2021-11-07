بالفيديو .. أول ظهور لرئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي بعد نجاته من محاولة اغتيال بـ 3 طائرات مسيرة فجر اليوم الاحد
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هل فقدت اتزانها السياسي المعهود؟.. السلطات الكويتية تقبض على مجموعة متعاونة مع “حزب الله” اللبناني المجاهد
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