نسرين بركات مديرة تنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات

قررت الهيئة الإدارية في منتدى الاستراتيجيات الأردني تعيين نسرين بركات مديراً تنفيذياً لمنتدى الاستراتيجيات الأردني.
وبحسب بيان صحفي للمنتدى اليوم الأحد، فقد حصلت بركات على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة درهام في المملكة المتحدة في العام 1995، ودرجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الجامعة الأردنية في العام 1990
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