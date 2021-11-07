“موج” تستنكر محاولة اغتيال الكاظمي وتدعو الى ضبط النفس

قال الناطق الإعلامي للجبهة الوطنية المدنية العراقية “موج”، في تصريح صحفي وصل “المجد”، اليوم الاحد: بالأمس تم قتل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، واليوم تم استهداف رأس السلطة التنفيذية في العراق.

واضاف: انه جرس إنذار قد تكون عواقبه وخيمة، مالم تدارك الأخطاء التي وقعت فيها الجهات المعنية في أدارة الانتخابات.

وختم بالقول: وفي الوقت الذي نرفض فية عملية استهداف رأس السلطة التنفيذية وقتل المتظاهرين السلميين، فاننا ندعو الجميع الى ضبط النفس، والعمل معا على معالجة الأخطاء التي سجلت على نتائج الانتخابات قبل فوات الأوان.