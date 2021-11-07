صعود.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 14 وفاة و2097 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11128 والإصابات 875,804
أهم العناوين
جرينتش+2 07:11
صعود.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 14 وفاة و2097 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11128 والإصابات 875,804
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني