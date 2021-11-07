بعد جفاف سدي الواله والموجب.. سد الملك طلال وصل مرحلة حرجة

في حين تقلل وزارة المياه والري وسلطة وادي الأردن من خطورة جفاف سد الوالة، معتبرة إياه أمرا طبيعيا وغير مقلق، فقد أبدى خبراء تخوفا كبيرا من جراء جفاف سد الوالة والأضرار البيئية والمائية المترتبة على ذلك.

ويتخوف خبراء في الشأن المائي من جفاف سدود أخرى في الأردن بعد وصولها إلى مستويات خطرة، في ظل الارتفاع الكبير على درجات الحرارة في الصيف، وارتفاع الطلب على المياه، فضلا عن شح الأمطار في الموسوم الشتوي الماضي.

ووفق مصادر مطلعة على ملف المياه في الأردن، فإن سد الموجب قد وصل إلى مستويات انخفاض خطرة خلافا للسنوات الماضية.

كما انخفضت مياه سد الملك طلال إلى مستوى خطر، وفق المصادر ذاتها، حيث حذر رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام من جفاف كارثي لسد الملك طلال ، وقال إن سد الملك طلال وصل مرحلة الطمي .

كما بين خدام أن جفاف سد الملك_طلال يعد كارثة بالنسبة لمزارعي وادي الأردن