بالفيديو .. أول ظهور لرئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي بعد نجاته من محاولة اغتيال بـ 3 طائرات مسيرة فجر اليوم الاحد
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بعد اشتباك معه.. القبض على متهم باطلاق النار على مركز أمني
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