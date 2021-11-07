الجرائم الإلكترونية تحذر من منشورات تنتحل صفات بنوك وشركات

حذرت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الامن العام، من منشورات تنتحل صفات بنوك وشركات وتوهم المستخدمين بتقديمها مساعدات مالية.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إن وحدة الجرائم الإلكترونية تعاملت خلال الايام الماضية مع عدد من المنشورات الاحتيالية التي تنتحل صفات واسماء بنوك وشركات كبرى، وكذلك بعض الوزارات والمؤسسات المختلفة وتوهم المستخدمين بتقديمها مساعدات مالية وتطلب منهم تعبئة نموذج معلومات من خلال رابط إلكتروني.

وأكد ان تلك المنشورات الاحتيالية تقوم بها مجموعات احتيالية من خارج المملكة وتستهدف جمع البيانات الشخصية من حسابات بنكية واجتماعية وارقام المرور، وكذلك ارقام الهواتف وصور الوثائق الرسمية من الجوازات والهويات للمستخدمين بغرض استخدامها لاحقاً في عمليات احتيالية او لغايات اختراق الخصوصية وسرقة الحسابات لأهداف الابتزاز والسرقات الاحتيالية المختلفة.

ودعت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية المواطنين والمقيمين الى ضرورة عدم التجاوب مع اي منشورات تقدم مساعدات مالية باسم مؤسسات رسمية او شركات وبنوك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والابلاغ عن هذه الحسابات الوهمية من خلال خيار الابلاغ عن المنشور نفسه وعدم تداول او إعادة نشر هذه المنشورات الوهمية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة