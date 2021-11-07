إطلاق قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين المناهضين للانقلاب في السودان

قامت قوات الأمن السودانية، اليوم الأحد، باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق جمع من المتظاهرين المناهضين للانقلاب في الخرطوم، وفق ما أفاد شاهد عيان، في اليوم الأول من حملة عصيان مدني جديدة ضد الجيش الذي أطاح برئيس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان فيما عرف بـ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال مدرّس الجغرافيا محمد الأمين، وهو من بين عشرات المدرّسين المحتجّين الذين ساروا صباح الأحد نحو وزارة التربية والتعليم، “لقد نظمنا تظاهرة احتجاجية صامتة ضد قرارات” قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأضاف أن “قوات الشرطة قامت بفضّ التظاهرة وأطلقت الغاز المسيّل للدموع”.

وكان المتظاهرون السودانيون قد أعلنوا في وقت سابق، عن تنظيم “ليلة المتاريس” الأحد، بهدف قطع الطرق الرئيسية في العاصمة الخرطوم، وشل الحركة، تمهيدا للعصيان المدني.

وأكد تجمع السودانيين المهنيين، عبد حسابه على تويتر: “جماهير الشعب السوداني ترفض وتقاوم الانقلاب العسكري.. استعداداً للعصيان الشامل سنقوم يومي الأحد والاثنين بتتريس الشوارع الرئيسية”.