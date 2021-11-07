بالفيديو .. أول ظهور لرئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي بعد نجاته من محاولة اغتيال بـ 3 طائرات مسيرة فجر اليوم الاحد
أهم العناوين
جرينتش+2 11:00
أجواء خريفية مشمسة ومعتدلة بأغلب المناطق وباردة ليلاً حتى الأربعاء
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني