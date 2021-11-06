4 أيام تخفيضات على الملابس والاحذية بدلًا من “الجمعة البيضاء”

اتفق ممثل قطاع الالبسة والاقمشة والاحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي، مع تجار القطاع والمراكز التجارية والمولات، على تخصيص اربعة أيام لتخفيضات وتنزيلات ما يسمى “الجمعة السوداء” العالمية، والبيضاء عربيا، لكنها غير ملزمة للجميع.

وقال القواسمي في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن موعد التخفيضات والتنزيلات التي ستتزامن مع الجمعة البيضاء، ستبدأ اعتبارا من يوم الرابع والعشرين من الشهر الحالي وتستمر حتى السابع والعشرين منه، لمنع الازدحامات بالأسواق حفاظا على صحة المواطنين، وتفاديا لتركيزها بيوم واحد.

واضاف ان الاتفاق جاء بعد اجتماع رتبته تجارة الاردن بمقرها، مع تجار القطاع وممثلين عن المراكز التجارية والمولات، لتكون ايام التسوق بعموم المملكة متوافقة مع البرتوكول الصحي المطبق عند تجار الالبسة والاحذية والاقمشة وتجنب الازدحامات.

وأكد القواسمي أن التخفيضات والتنزيلات على الالبسة والاحذية والاقمشة ستكون حقيقية وقد تصل نسبتها لنحو 70 بالمئة، لتمكين المتسوقين من الحصول على أسعار تفضيلية وتنشيط حركة المبيعات عند تجار القطاع الذي يعاني حالة ركود غير مسبوقة منذ بداية العام الحالي.

واوضح ان التخفيضات والتنزيلات على الألبسة والأحذية والاقمشة ستشمل مختلف الأسواق والمراكز التجارية ومحال التصفية المنتشرة بعموم المملكة، مبينا ان المحال والشركات واصحاب العلامات التجارية العاملة بالسوق المحلية تعطي ايام التسوق هذه اهمية كبيرة من حيث توفير الموديلات والاسعار المتاحة، وتوفير خدمات البيع الإلكتروني والتوصيل.

وشدد القواسمي على العاملين بقطاع الألبسة والأحذية والاقمشة الالتزام بإجراءات السلامة والتباعد الجسدي ولبس الكمامة وترك مسافات بين الزبائن والعاملين في المحال والحرص الشديد على معايير الصحة والسلامة.

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