4 أيام تخفيضات على الملابس والاحذية بدلًا من “الجمعة البيضاء”

هزلت.. دحلان يسبق عباس إلى زيارة موسكو أملاً في نيل دعم روسي له في معركة الخلافة على رئاسة السلطة الفلسطينية
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