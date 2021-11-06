طقس معتدل فوق المرتفعات وبارد نسبياً ليلًا حتى الثلاثاء

تكون الأجواء اليوم السبت، لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء خلال ساعات النهار حتى الثلاثاء، لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، بينما تسود خلال ساعات الليل أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 26 – 15 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 14، وفي مرتفعات الشراة 25 – 14، وفي مناطق البادية 28 – 13، وفي مناطق السهول 27 – 15، وفي الاغوار الشمالية 33 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 23، وفي البحر الميت 34 – 21، وفي خليج العقبة 33 – 20 درجة مئوية.

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