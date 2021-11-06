هزلت.. دحلان يسبق عباس إلى زيارة موسكو أملاً في نيل دعم روسي له في معركة الخلافة على رئاسة السلطة الفلسطينية
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جرينتش+2 01:55
تحالف المعارضين في إثيوبيا يضع أبي أحمد “مُغتصب مياه النيل” امام احد خيارين مريرين: التنحي طوعاً او الهزيمة حرباً
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