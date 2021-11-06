هزلت.. دحلان يسبق عباس إلى زيارة موسكو أملاً في نيل دعم روسي له في معركة الخلافة على رئاسة السلطة الفلسطينية
أهم العناوين
جرينتش+2 01:54
اشتباكات بين مسلحين وأجهزة السلطة ببلدة سيلة الحارثية بجنين/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني