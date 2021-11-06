اشتباكات بين مسلحين وأجهزة السلطة ببلدة سيلة الحارثية بجنين/ فيديو

وقعت ليلة امس الجمعة مواجهات واشتباكات بين مسلحين وأجهزة أمن السلطة في بلدة سيلة الحارثية بجنين في الضفة المحتلة.

وقد تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أصوات تبادل إطلاق النار بين المسلحين والأجهزة الامنية التابعة للسلطة، في سيلة الحارثية.

وباتت حالة الفوضى والفلتان الأمني جزءًا من الوضع السائد في الضفة المحتلة؛ في ظل الاعتداءات والاعتقالات المستمرة لأجهزة السلطة وتواصل تعاونها مع الاحتلال.

وليل الخميس – الجمعة، أطلق مسلحون الرصاص باتجاه مقر مقاطعة جنين التي تضم مجمع الأجهزة الأمنية، عقب اعتقال أمن السلطة ثلاثة شبان من مخيم جنين شمال الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن صليات من الرصاص أطلقت باتجاه مقر المقاطعة، علما أن إطلاق النار يتكرر كل عدة أيام على خلفية توتر اعتقالات أو مداهمات للأمن سواء في مخيم جنين أو مناطق أخرى.

فيديو متداول لاشتباكات بين مسلحين وأجهزة السلطة في سيلة الحارثية بـ #جنين فجر اليوم pic.twitter.com/b4JVVagijI — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 6, 2021