بدء العد العكسي لسقوط المجرم آبي احمد .. مقاتلو تيغراي والأورومو يسيطرون على مدينة قرب العاصمة أديس أبابا
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جرينتش+2 11:31
قيمتها 30 ألف دولار .. عائلة نابلسية تُسلّم قنصل تركيا “أمانة” تركها ضابط عثماني قبل قرن
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