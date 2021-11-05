بدء العد العكسي لسقوط المجرم آبي احمد .. مقاتلو تيغراي والأورومو يسيطرون على مدينة قرب العاصمة أديس أبابا
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جرينتش+2 11:31
سعد الحريري يقرر عدم المشاركة في الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة لكي يتفرغ لمناجزة حزب الله !!!
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