بدء العد العكسي لسقوط المجرم آبي احمد .. مقاتلو تيغراي والأورومو يسيطرون على مدينة قرب العاصمة أديس أبابا
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جرينتش+2 12:33
حركة الجهاد: اعتقال الأجهزة الأمنية بنابلس لكوادرنا يخدم الاحتلال
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